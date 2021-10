Bandiera Blu 2022, Spotorno oggi inizia l’iter per conservare l’ambito vessillo

Si è tenuto a Roma, oggi lunedì 25 ottobre 2021 l’incontro annuale organizzato dalla FEE (Fondazione per l’Educazione Ambientale) con i Comuni Bandiera Blu.

L'incontro, considerato ancora il periodo di emergenza sanitaria, si è svolto a distanza utilizzando la piattaforma Zoom. Un appuntamento caratterizzato da una doppia valenza: sia per le novità presentate in relazione alla certificazione Bandiera Blu 2022, sia come fase propedeutica alla certificazione stessa del 2022, in quanto alla partecipazione viene attribuito un punteggio positivo in fase di valutazione della prossima candidatura.

Durante l’incontro è stato presentato il Questionario 2022 e sono stati comunicati gli aggiornamenti della procedura operativa per la nuova assegnazione o la conferma della Bandiera Blu.

Il relatore per Bandiera Blu è stato il Presidente della FEE Italia, Claudio Mazza. Il presidente ha presentato la certificazione Bandiera Blu, evidenziando che la certificazione è un percorso volontario e stimolante per migliorare ogni anno le performance ambientali. “E' fondamentale – afferma appunto il presidente FEE - il percorso virtuoso che l'Amministrazione intraprende per il mantenimento della certificazione Bandiera Blu”.

Il focus dell'intervento di Claudio Mazza ha evidenziato alcune questioni importanti: l'educazione ambientale che dovrà coinvolgere gli alunni della scuola e la sicurezza in spiaggia garantita su tutto il litorale in particolare per le spiagge libere nel rispetto delle ordinanze delle locali capitanerie di porto. E' stata ribadita la validità progettuale del programma internazionale Eco-Schools, da anni ormai parte integrante del filone educativo ambientale della nostra Amministrazione.

Per quanto riguarda i contenuti del questionario 2022, è stata introdotta una novità: verrà infatti inserita una sezione inerente le iniziative di solidarietà e inclusione sociale.

Successivamente, come approfondimento delle iniziative di inclusione, prende la parola Maria Serena Porcari dell'associazione Dynamo Camp. Nata nel 2007, Dynamo Camp Onlus offre gratuitamente programmi di terapia ricreativa con assistenza specifica a bambini affetti da patologie gravi o croniche, genitori, fratelli e sorelle sani.

Infine, è intervenuta anche l'Operatore Nazionale Bandiera Blu - Valentina Cafaro - che ha illustrato nel dettaglio la procedura operativa della certificazione Bandiera Blu 2022. Al termine della conferenza sono stati inviati via email i questionari che quest’anno dovranno essere riconsegnati entro il 18 dicembre 2020, con una prima scadenza per l’invio di alcuni dati riguardanti le acque di balneazione entro il 18 Novembre.

Conclude così Gian Luca Giudice, con delega alla certificazione bandiera blu del Comune di Spotorno: “L’incontro – seppur a distanza - ha consentito a tutte le amministrazioni presenti di riflettere e confrontarsi sulle azioni che devono essere attuate affinché la Bandiera Blu possa essere ottenuta o ancor di più mantenuta da quei comuni che, come il nostro Comune, l’hanno ottenuta negli anni precedenti. Ma al suo mantenimento si può giungere solo se vi è il coinvolgimento di tutto il territorio come stile di vita. Una spiaggia deve rispondere a tutti i requisiti previsti riguardo la qualità delle acque, la gestione ambientale, i servizi presenti e la sicurezza. Dall’incontro inoltre è emersa con forza l’importanza che bisogna riservare all’educazione e all’informazione tra i cittadini, soprattutto nelle scuole dove si ci può rendere portavoce di messaggi e valori per le generazioni future con l’intento di costruire un ambiente eco-sostenibile. Non bisogna dimenticare, tra l’altro, che la Bandiera Blu è un’opportunità per il turismo e per tutto quello che ad esso è collegato. Da tutte queste motivazioni nasce la determinazione e l’impegno della nostra Amministrazione a conservare questo ambitissimo vessillo che la FEE attribuisce solo dopo una attenta e precisa analisi delle candidature, perché attraverso la presenza della Bandiera Blu passa un’immagine positiva di tutta una comunità”.