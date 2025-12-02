Lo scarabeo giapponese minaccia basilico e vigneti: il primo caso individuato ad Albisola

La Popillia japonica, coleottero originario dell’Estremo Oriente, è nota per la sua voracità: dalle foglie della vite al basilico, passando per un’ampia gamma di specie arboree e coltivazioni. Una caratteristica che basta, da sola, a farla rientrare tra gli ospiti più indesiderati di campi, orti e aree verdi della Liguria. In altre regioni europee ha già provocato danni ingenti, tanto da essere da tempo sotto osservazione da parte dell’Unione Europea.

Oggi l’allarme riguarda anche la Liguria, dove il coleottero è stato individuato per la prima volta quest’estate, suscitando preoccupazione soprattutto tra i produttori di basilico – autentico simbolo agricolo del territorio – e tra chi cura i vitigni. L’allerta ha avuto un riscontro immediato nelle istituzioni: la Regione ha infatti adottato un piano di contrasto dedicato.

Il primo rinvenimento regionale risale al 2 luglio, su una pergola di vite in un giardino privato di Albisola Superiore, grazie alla segnalazione di un cittadino. Da quel momento, tra indagini mirate e l’installazione di trappole in 108 punti diversi, sono stati raccolti circa 800 esemplari, soprattutto su vite e glicine.

Il motivo della preoccupazione è chiaro: la Popillia japonica attacca una vasta gamma di specie, dalla vite al nocciolo, dai piccoli frutti come mirtilli e lamponi fino a ciliegio, susino, melo, oltre a basilico, fagioli e fagiolini, senza dimenticare rose, ibisco, tiglio, betulla, castagno e pioppo. Le femmine possono deporre fino a cinquanta uova, mentre le condizioni climatiche attuali – tra umidità e temperature in aumento – sembrano, secondo gli esperti, particolarmente favorevoli alla diffusione dell’insetto.

La Regione Liguria sta istituendo una Unità territoriale per l’emergenza fitosanitaria.