Morto sul lavoro a Rocchetta, disposto il sequestro della pala meccanica, il flessibile e la porzione di cantiere

Omicidio colposo a carico di noti. La Procura di Savona ha aperto un fascicolo dopo la morte sul lavoro lo scorso 27 novembre dell'operaio di 39 anni Elvis Osmenaj.

L'uomo, residente a Cairo Montenotte, di origine albanese, sposato con due figli, aveva perso la vita nella frazione di Rocchetta di Cairo Montenotte precipitando dal tetto di un capannone in via Ponte Romano, da un’altezza di circa sei metri, impattando violentemente su un piazzale in cemento.

L’allarme era scattato immediatamente da parte dei colleghi presenti e sul posto erano intervenuti i militi della Croce Bianca di Dego e l’automedica.

Le condizioni dell’artigiano, fin da subito gravissime, avevano reso necessario l’intervento dell’elisoccorso Drago ma nonostante i disperati tentativi di rianimarlo, Osmenaj era deceduto a causa dei traumi riportati. Sul luogo dell’incidente erano intervenuti anche i Carabinieri e gli ispettori dell'Uopsal dell'Asl2 per gli accertamenti del caso.

Il Pubblico Ministero Massimiliano Bolla non aveva disposto l'autopsia ma ha disposto, per far luce sulle cause del tragico incidente, il sequestro della pala meccanica, il flessibile utilizzato dall'operaio, la porzione di cantiere dove si è verificata la tragedia e il cellulare della vittima.