Savona, ennesimo raid vandalico sulle auto nel park di via Piave (FOTO)

Continuano a susseguirsi i raid vandalici nelle auto a Savona. Ad essere colpite con la rottura dei vetri soprattutto posteriori alcuni mezzi posteggiati nel parcheggio a pagamento di via Piave.

Diverse sono state le segnalazioni dei savonesi che quando sono andati a ritirare la propria auto si sono accorti dei furti, la maggior parte di minima entità.

Nelle ultime settimane è stato lanciato l'allarme anche in via Vittime di Brescia, in via Venezia nel park vicino alla Provincia e in Piazza del Popolo.