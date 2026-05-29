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Cronaca | 29 maggio 2026, 08:38

La Ocean Viking attracca a Savona: a bordo 68 persone salvate nel Mediterraneo

Tra le persone soccorse nel Mediterraneo anche minori non accompagnati. Mobilitati sanitari, volontari e forze dell’ordine

La Ocean Viking attracca a Savona: a bordo 68 persone salvate nel Mediterraneo

La nave Ocean Viking arriva a Savona con a bordo 68 persone soccorse lungo la rotta del Mediterraneo centrale. Lo sbarco è avvenuto la sera di giovedì 28, tra i migranti presenti sull’imbarcazione ci sono anche alcuni minori non accompagnati, che verranno successivamente trasferiti nelle strutture di accoglienza predisposte sia in Liguria sia in altre regioni italiane.

Ad attendere la nave ci sarà il consueto dispositivo di assistenza e sicurezza coordinato dalle autorità locali. Sul posto saranno presenti operatori sanitari, personale del 118, volontari della Croce Rossa Italiana e della Croce Bianca di Savona, oltre agli uomini delle forze dell’ordine, tra cui Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza.

Quello avvenuto ieri sera non è il primo approdo di una nave umanitaria a Savona negli ultimi mesi. A gennaio era arrivata una prima imbarcazione con 33 migranti a bordo; a giugno dello scorso anno un secondo sbarco aveva coinvolto 73 persone.

Elena Romanato

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