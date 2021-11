Savona, incontro Ascom-comune sugli eventi di Natale: chiesti i parcheggi gratuiti in centro per i sabati natalizi

Parcheggi gratuiti nell’area dello shopping nei due sabato natalizi dell’11 e 19 dicembre, eventi condivisi e un’illuminazione importante oltre al classico albero in piazza Sisto.

Queste le richieste di Ascom, rappresentata dalla presidente Laura Chiara Filippi in un incontro in comune a Savona con il vicesindaco e assessore al commercio e alle manifestazioni Elisa Di Padova, in vista della feste di Natale.

“È stato un incontro costruttivo, l’amministrazione comunale dà segnali di ripartenza della città, di rilancio e ha un progetto guardando ad un futuro ed è condiviso da tutto il settore del commercio e dei pubblici esercizi che hanno bisogno di sapere che ci sono linee, che non si lavora oggi per domani” spiega Laura Chiara.

Con l’insediamento avvenuto a metà ottobre, la nuova giunta del sindaco Marco Russo sta correndo per organizzare last minute il Natale nel migliore dei modi.

“Abbiamo chiesto un primo segnale in prossimità del Natale per cercare di attrarre visitatori sulla città e ci sono sembrati propensi a lavorare per quello. Nonostante tutte le problematiche che ha colpiti i commercianti e tutte le incertezze, hanno messo tasca per autotassarsi per le luminarie, abbiamo chiesto che in prossimità di piazza Sisto possano fare qualcosa di importante per avere un’illuminazione veramente forte” ha proseguito l’esponente di Ascom Confcommercio.

“Si lavorerà fianco a fianco per il 2022, condividendo tutto, aspettiamo l’incontro con il sindaco ma siamo pronti a collaborare per questo percorso” ha concluso la presidente.