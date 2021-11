Il prossimo 25 novembre sarà la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne e al Molo 8.44 di Vado Ligure saranno presenti i volontari della onlus “per non subire violenza”: la sensibilizzazione su questi temi e senso di unione che danno realtà come questa, sono azioni che nello shopping center vadese sono sempre promosse e incentivate.

Negli spazi predisposti sono stati già allestiti vari manifesti per amplificare l’importanza della giornata.