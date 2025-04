Vigili del Fuoco Volontari "sfrattati" a Toirano, la replica di Bertolotto: "Abbiamo richieste e loro non possono condividere gli spazi con altre realtà"

A Toirano prosegue il dibattito dopo le critiche sollevate dalla consigliere di minoranza Cinzia Peroni. "A Toirano evidentemente non siamo tutti uguali – aveva dichiarato l'esponente del gruppo 'Semplicemente Toirano' – L'impressione è che ci siano cittadini di serie A e cittadini di serie B, associazioni trattate con i guanti bianchi e altre messe alla porta".

Nel mirino dell'esponente di opposizione è finita la recente decisione della Giunta comunale di rescindere anticipatamente il contratto di comodato gratuito con il Comando dei Vigili del Fuoco Volontari. "Con deliberazione n. 31 del 16 aprile 2025, la Giunta Comunale ha deciso di rescindere con oltre due anni di anticipo un contratto di comodato gratuito regolarmente firmato e valido fino a novembre 2027. E per far posto a chi? Al Soccorso Speleologico, alla Protezione Civile Comunale e all’Associazione dei Gunbi. Tutti gruppi certamente meritevoli e importantissimi per il paese, ci mancherebbe. Anzi, mi fa assolutamente piacere che la Protezione Civile, dopo la messa all'angolo di qualche mese fa, sia tornata nella giusta e meritata considerazione da parte dell'amministrazione comunale. Ma chi ha deciso e in base a quali criteri, che alcuni meritano una sede e altri no?".

Interpellato sulla questione, il sindaco Marco Bertolotto ha voluto chiarire la posizione del Comune: "Nel contratto è specificato che, qualora l'amministrazione avesse necessità dei locali per usi pubblici, questi debbano essere liberati entro 30 giorni. I locali in questione erano stati affidati dalla precedente amministrazione. Ora abbiamo nuove richieste e non disponiamo di altri spazi disponibili. I Vigili del Fuoco ci hanno inoltre comunicato che, per loro regolamento interno, non possono condividere gli spazi con altre realtà, come avevamo invece ipotizzato insieme al Soccorso Speleologico e alla Protezione Civile".

Il sindaco ha poi aggiunto: "Abbiamo individuato un magazzino da ristrutturare, ma il comando provinciale dei Vigili del Fuoco ci ha confermato che non investirà risorse in interventi strutturali su richiesta comunale, ritenendo che Toirano sia già adeguatamente coperta dai distaccamenti di Albenga e Finale. Al di là delle questioni economiche, il vero problema è l'assenza di spazi idonei, e questa scelta è stata resa nota ai Vigili stessi con largo anticipo".