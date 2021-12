Varigotti, donna caduta durante un’escursione a Isasco, intervento dell’elisoccorso

Nel primo pomeriggio di oggi soccorsi mobilitati nel finalese, precisamente in frazione Varigotti, località Isasco, per una donna che, a causa di una caduta, si è procurata una rottura alla caviglia, non riuscendo a proseguire l'escursione.

Sono intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della stazione di Finale Ligure, allertati dal 118. Per il recupero della persona è stato necessario l’elisoccorso Grifo, che l’ha trasportata all’ospedale Santa Corona a Pietra Ligure in codice giallo.