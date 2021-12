Palpeggia una ragazza durante la scuola guida: istruttore fa scena muta davanti al Gip

Non potrà esercitare per un certo periodo la sua attività di istruttore in quanto una sua alunna ha presentato un esposto ai carabinieri accusandolo di violenza sessuale.

D.O., titolare di una società che gestisce due attività di scuola guida a Pietra Ligure e Loano, è finito così al centro delle indagini coordinate dal pm Giovanni Battista Ferro per presunti palpeggiamenti nei confronti di una giovane a cui stava insegnando a guidare.

Interrogato nella giornata di ieri dal giudice per le indagini preliminari Alessia Ceccardi, l'uomo difeso dall'avvocato Domenico Chirò si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Lo scorso 22 novembre gli sarebbe stata notificata la misura interdittiva dallo svolgere l'attività di insegnante di scuola guida.