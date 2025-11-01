Borghetto S. Spirito, via libera unanime alle osservazioni sul raddoppio ferroviario

Lo scorso 30 ottobre, il Consiglio Comunale di Borghetto Santo Spirito ha discusso le osservazioni da presentare alla Conferenza dei Servizi relativa al progetto di spostamento e raddoppio del tratto ferroviario Finale Ligure - Andora.

"Esprimo soddisfazione perché il documento che abbiamo portato in Consiglio comunale è stato approvato all'unanimità - ha dichiarato il sindaco Giancarlo Canepa - Questo documento conteneva delle osservazioni in cui si evidenziano tutte le varie criticità, sia a livello ambientale come ad esempio la preoccupazione per le falde acquifere, sia a livello paesaggistico e mi riferisco all'impatto notevole che l'opera avrà sul nostro territorio. Presenti anche le preoccupazioni legate all'eccessivo consumo di suolo in relazione a quanto ne rimane a Borghetto, paese dal territorio molto piccolo e fortemente urbanizzato".

"Questo documento conteneva però anche un parere positivo sulla realizzazione dell'opera, perché tutto valutato - con tutti i distinguo del caso, le richieste fatte di tutela e attenzione - riconosce l'importanza strategica dell'opera non solo per il nostro comprensorio ma anche nel trasporto internazionale - ha aggiunto il primo cittadino - Abbiamo messo sulla bilancia i pro e i contro e l'interesse pubblico è prevalente, al netto appunto delle preoccupazioni e del dispiacere per chi dovrà essere espropriato e per i disagi che il paese si dovrà accollare nei prossimi anni: abbiamo presentato una serie di richieste di compensazioni importanti, che cuberebbero circa 45 milioni di euro".

"Abbiamo cercato di creare un documento equilibrato - ha concluso il sindaco di Borghetto Santo Spirito - che sottolineasse le varie preoccupazioni e criticità, ma allo stesso modo fosse propositivo nel dire che l'opera va fatta e noi siamo disposti a questo sacrificio al netto di ricevere in cambio compensazioni adeguate. Anche la minoranza ha presentato un paio di emendamenti, che vanno a sostenere ulteriormente le nostre osservazioni".