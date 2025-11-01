 / Cronaca

Cronaca | 01 novembre 2025, 13:15

Sassello, ritrovato l'uomo disperso nei giorni scorsi in una zona impervia; è in codice rosso ma cosciente

L'intervento di recupero è in corso, le ricerche si sono concentrate in particolare nella zona boschiva nei dintorni del paese

E' stato ritrovato il 60enne disperso a Sassello nei giorni scorsi. E' stata ritrovato a circa un chilometro da casa, in località La Carta,  ma in una zona impervia che rende complicato il recupero. L'uomo è in condizioni di salute non ottime, infreddolito, ma cosciente;  si era allontanato dalla propria abitazione intorno alle 20.15 di giovedì 30 e da allora non ha più fatto ritorno.

Preoccupata per il mancato rientro, la famiglia ha dato l’allarme. Le operazioni di ricerca, avviate poco dopo la mezzanotte, si sono concentrate nelle aree boschive che circondano il paese, impegnando il Soccorso Alpino e Speleologico Liguria, i vigili del fuoco — che coordinano le operazioni —, i Carabinieri, la Protezione civile e le squadre speciali della Croce Rossa.

IN AGGIORNAMENTO

Redazione

