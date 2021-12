A Laigueglia dal 4 dicembre si accende il Natale: il calendario degli eventi per tutto il periodo festivo

Laigueglia si veste di Natale. A partire dal 4 dicembre infatti, con l’accensione delle luminarie del Borgo, si dà avvio al calendario delle attività per il periodo festivo.

“Ancora per quest’anno abbiamo scelto di adottare una linea sobria, che non crei situazioni che possano compromettere la salute pubblica e garantiscano sicurezza, nel rispetto delle norme per il contenimento della pandemia – spiega il sindaco Roberto Sasso del Verme - . Desideriamo comunque offrire a ospiti e residenti una cittadina preparata a festa, accogliente e luminosa che possa, nonostante la situazione, riscaldare i cuori e infondere la speranza di una auspicata ripresa. Siamo pronti a dare il benvenuto a tutti per trascorrere insieme un sereno Natale in sicurezza”.