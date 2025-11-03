L’ex cinema Astor di Albenga verso la rinascita: in arrivo un progetto da 2 milioni di euro

È da tempo una ferita aperta nel cuore di Albenga, ma ora l’ex cinema Astor di piazza Corridoni sembra pronto a una nuova vita. L’edificio, dichiarato di interesse storico particolarmente importante dalla Soprintendenza nel 2009, sarà oggetto di un importante progetto di riqualificazione.

L’annuncio è arrivato nel corso dell’ultimo Consiglio comunale, durante il quale il sindaco Riccardo Tomatis ha risposto a una mozione presentata dalla consigliera di Forza Italia Ginetta Perrone, che ha riportato l’attenzione sul degrado dell’area. “Sappiamo tutti che la zona è mal frequentata – ha detto Perrone –. C’è un Centro Giovani che funziona benissimo, ma purtroppo dietro sappiamo che spesso vi è una situazione di degrado e insicurezza”. Proprio in quell’occasione, il primo cittadino ha accennato al progetto che riguarda lo storico edificio e l’area in cui è ubicato: “Sull’area dell’ex Cinema Astor presto daremo il via alla riqualificazione completa dell’area”

L’intervento prevede un investimento complessivo di 2 milioni di euro, di cui 440 mila provenienti dagli oneri di urbanizzazione del complesso Vistamar (ex Ortofrutticola), mentre la restante parte sarà coperta con ulteriori fondi, anche attraverso la partecipazione a bandi dedicati alla cultura, alla rigenerazione urbana e ad altri ambiti di finanziamento.

È già stato elaborato il progetto di fattibilità tecnico-economica, approvato dai Vigili del Fuoco e ora all’esame della Soprintendenza. Il piano prevede il recupero delle decorazioni originali e una valorizzazione complessiva dell’edificio, con la creazione di nuovi spazi moderni e funzionali.

Al piano terra resteranno gli ambienti destinati al Centro Giovani, che saranno affiancati da un bar e da una piccola sala riunioni. Al piano superiore troverà invece spazio una sala polifunzionale da circa 200 posti, pensata per ospitare convegni, spettacoli e attività culturali.

«È un investimento economicamente importante di cui, però, la città ha necessità – affermano il sindaco Riccardo Tomatis e la vicesindaco Silvia Pelosi –. Oltre alla riqualificazione di un’area significativa, il completo recupero dell’ex cinema Astor permetterà di colmare una lacuna: ad Albenga manca infatti un centro adeguato per convegni e spettacoli delle realtà locali del territorio. Questo spazio avrà una funzione sociale e diventerà un vero e proprio punto di riferimento per le tante realtà albenganesi».

«In questo primo periodo del secondo mandato – concludono Tomatis e Pelosi – stiamo concentrando gli sforzi su opere strategiche, capaci di risolvere problemi cronici della città. La riqualificazione dell’ex cinema Astor e dell’intera area circostante rappresenta senza dubbio uno degli interventi che va in questa direzione».