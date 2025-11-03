Savona, chiesa gremita per l'ultimo commosso saluto a Furio Moizo

In tanti, parenti, amici, conoscenti, chi aveva avuto il piacere di conoscerlo anche solo per il momento di un caffè condito da tanta gentilezza e un grande sorriso.

Questa mattina la chiesa di San Francesco da Paola in Piazza Bologna a Savona era gremita per salutare Furio Moizo scomparso improvvisamente all'età di 63 anni venerdì scorso.

Ex dipendente Telecom, è stato gestore dal 2006 del "Furia Bar" all'angolo tra via Montenotte e via Luigi Corsi, diventando un vero e proprio punto di riferimento per la zona grazie ai suoi modi cordiali e la sua allegria.

Immediato era stato tre giorni fa alle 7.00 l'intervento di un'ambulanza della Croce d'Oro di Albissola Marina e dell'automedica del 118.

In prima battuta erano intervenuti i militi della Croce Bianca giunti sul posto dopo le chiamate delle persone che lo hanno visto accasciarsi a terra. Purtroppo per l'uomo non c'era più nulla da fare. È scomparso durante il trasporto all'ospedale San Paolo.

Sarebbe andato in pensione fra pochi giorni e avrebbe chiuso lo storico locale alla fine dell'anno.

In tanti sia davanti alla saracinesca che sui social hanno voluto rendere omaggio ad un marito, papà e nonno speciale e la grande presenza di oggi in chiesa per l'ultimo saluto lo ha dimostrato.