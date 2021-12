Albenga celebra Santa Barbara, patrona del Corpo dei Vigili del Fuoco e della marina Militare (FOTO)

Festa di Santa Barbara questa mattina, venerdì 3 dicembre, con celebrazioni nella giornata della patrona del Corpo dei Vigili del Fuoco e della Marina Militare Italiana. Alle 10,30, presso la Cattedrale San Michele Arcangelo di Albenga, si è tenuta la Santa Messa alla presenza di autorità civili e religiose del territorio.

Santa Barbara è la Santa che rappresenta la capacità di affrontare il pericolo con fede, coraggio e serenità, anche quando non c'è alcuna via di scampo. È stata eletta, infatti, patrona dei Vigili del Fuoco, in quanto protettrice di coloro che si trovano "in pericolo di morte improvvisa".