Albenga, Tomatis (FdI): "Serve ospedale efficiente per la comunità"

"Toti assente alla riunione della Commissione sanità di venerdì sera, ma la sanità territoriale del Ponente ha bisogno di risposte tempestive. I consiglieri regionali facciano da portavoce alle istanze dei comuni del comprensorio albenganese". Lo dice Roberto Tomatis, capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio comunale ad Albenga dopo aver partecipato alla riunione che si è tenuta in comune ad Albenga che aveva come tema il futuro dell'ospedale Santa Maria di Misericordia.

"Quello del nostro ospedale è un argomento di cui si discute da anni, da troppi anni. Realizzato in una zona nevralgica della città ha tutte le potenzialità per essere potenziato e migliorato nei servizi da offrire alla popolazione residente e ai turisti che raggiungono la Riviera in estate o durante le feste di Natale. Tutti - dice Tomatis - sappiamo come la Regione, Alisa e Asl hanno trovato la soluzione per far sopravvivere il Punto di Primo Intervento ovvero facendo ricorso ai medici di base. Ma è bene sottolineare che si tratta di una soluzione tampone e non può essere quella definitiva".

"Al governatore Toti, ma anche ai consiglieri regionali assenti sull'argomento ospedale, chiediamo la massima attenzione e soprattutto maggiore rispetto all'elettorato che li ha scelti per essere rappresentati in Regione. Sanità e infrastrutture sono due spine dorsali importanti per il territorio e per questo motivo sono temi che vanno affrontati con urgenza per evitare disservizi che la comunità non può e non vuole più subire" conclude Tomatis.