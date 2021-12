Arbitro aggredito in campo al Riva, la P.A. Croce bianca d’Albenga: “Piena solidarietà a Vittorio Semini e condanna per l’atto violento”

La P.A. Croce Bianca di Albenga, con una nota, ha espresso solidarietà e condanna per l'aggressione all'arbitro di calcio e proprio milite Vittorio Semini avvenuta ieri, domenica 12 dicembre, allo Stadio Riva di Albenga durante la partita tra Pontelungo e San Filippo Neri.

“Noi, come pubblica assistenza, condanniamo qualsiasi tipo di violenza, soprattutto quella durante le manifestazioni sportive e specialmente quando lo sport è dilettantisco e il confronto dovrebbe essere puro divertimento e svago – ha affermato il presidente Dino Ardoino -. Anche se ieri era un derby cittadino e la partita era più sentita fra le due squadre, mai e poi mai doveva sfociare in atti di violenza. Lo sport dilettantistico dovrebbe insegnare e divulgare tra i giovani che lo praticano i valori della sana competizione e dell'amicizia anche tra giocatori rivali, visto che dovrebbe essere praticato come puro divertimento”.

“Voglio manifestare a nome del consiglio di amministrazione, della direzione dei servizi, dei militi e dei dipendenti della Bianca di Albenga piena solidarietà a Vittorio e spero che episodi simili non debbano più ripetersi, sia su un campo da calcio, sia durante lo svolgimento di altre manifestazioni sportive”, conclude Ardoino.