Loano, tutto esaurito per gli "Stati generali del turismo balneare ligure" e c'è chi resta fuori (FOTO)

Sono in corso a Loano gli "Stati generali del turismo balneare ligure".

L'evento, organizzato da tutte le associazioni di categoria regionali degli imprenditori balneari, ha attirato al residence Loano 2 una importante platea (per lo più di addetti ai lavori) al punto che la capienza della sala che ospita la conferenza ha esaurito i posti per il pubblico.

Diverse persone sono state costrette a seguire l'evento in videoconferenza, attraverso una postazione allestita sul momento all'esterno della sede dell'incontro.

Una soluzione alternativa che però non è stata gradita da alcuni: "Abbiamo fatto più di 100 km per cosa?" le parole del titolare di uno stabilimento di Santa Margherita Ligure, un pensiero condiviso da "colleghi" dell'estremo ponente ligure ma non solo. E c'è chi ha deciso, a quel punto, addirittura di andarsene.