L'oroscopo di Corinne dal 17 al 24 dicembre

ARIETE: piuttosto irascibili non vi andrà di assecondare tutti estrapolando una grinta atta ad intimorire chi vi è accanto. Avrete inoltre un mucchio di cose a cui pensare e su cui rimuginare, così come qualche nativo, posticiperà un appuntamento, si troverà in una fase di gran fermento o non avrà le idee ben chiare su chi radunare al desco del 25 dicembre. Occhio altresì a non bisticciare proprio nei dì antecedenti al Natale. Una strenna o un messaggio vi stupirà.

TORO: vivete appieno questo periodo valorizzando affetti sinceri, aiutando i poverelli, assaporando l’attimo fuggente, accantonando nostalgie o ipocondrie e guardando verso un 2022 che auspicate migliore… Nel contempo state attenti a non prendere lucciole per lampioni riguardo quattrini e transazioni… Il vostro sarà un Natale all’insegna della semplicità e malgrado lo dobbiate trascorrere rispettando le norme vigenti, vi rilasserete egualmente. Doni graditissimi.

GEMELLI: ma che bell’omaggio per il prossimo Natale viene offerto dalla Luna la quale, facendosi piena il 19 dicembre nella vostra costellazione, consentirà di abbozzare un Natale decente al di là dei vari fastidi che hanno contrassegnato i mesi antecedenti. Non saranno rose e fiori ma almeno vedrete più chiaro in una situazione, riceverete un omaggio impensato o riuscirete in un intento agognato. Delle bacche di ginepro e pungitopo, se usate come decorazione, porteranno benone!

CANCRO: meticolosi e puntigliosi non accetterete predicozzi e recriminazioni rimbeccando chiunque si permetta di addossarvi colpe inconsistenti anche se in brevi lassi temporali, otterrete ciò che volevate facendo magari un salto di qualità o cavandovi uno sfizietto… Se avete deciso di pasteggiare a casina inventatevi, già sin d’ora, un Natale originale in compagnia di qualche familiare e state accanto a chi ha tanto bisogno di voi. Strenne da recapitare e amici da contattare.

LEONE: il trigono di Marte offre la spinta necessaria al fine di contrastare le avversità, dare scacco matto ai saccenti, girare per negozietti, togliervi un capriccio. Ciononostante andrete nel pallone per una serie di contesti atti a inalberarvi o a farvi rimanere col fiato sospeso. Un congiunto dalla crapa dura motiverà corrucci, qualcuno vi farà battere il cuore, a Natale, sotto l’alberello, troverete la sorpresa di una risposta tanto attesa e le festività vi riserveranno tante novità.

VERGINE: diciamo che siete stufi di un anno che vi ha visto spettatori o protagonisti di accadimenti importunanti, controsensi e preoccupazioni su vari fronti. Ora vi appresterete al Natale con tanti punti interrogativi pur restando fermo il punto di passarlo con strettissimi familiari magari davanti a succulenti manicaretti. Rammentate inoltre di omaggiare chi vi è sempre stato accanto e di appendere del beneaugurante vischio vicino alla finestra!

BILANCIA: tra giovedì e lunedì accadrà qualcosina di inaspettato, la tensione impererà e una convocazione sorprenderà oppure denoterete intoppi in una faccenda che speravate si definisse in fretta così come un proselito o genitore metterà in agitazione o si comporterà strambamente. In previsione dei prossimi abbuffi iniziate a tenervi nel mangiare, non spossatevi eccessivamente, controllate la pressione ed apprestatevi ad una tenera emozione. Sorpresina domenicale.

SCORPIONE: le feste si stanno avvicinando ma ad essere sinceri non è che ne sentiate molto l’atmosfera poi, con la quadratura di Giove, dovrete sorvegliare l’economia, stare attenti a non strafare, accontentarvi di ciò che passa il convento e non cascare in preda allo smarrimento. Per tutti comunque si profila una settimana assai movimentata compreso un viavai di auguri e pensierini. Ricevere o donare un ciclamino o una stella di Natale sarà di ottimo auspicio. Domenica singolare.

SAGITTARIO: affinché il Natale sia a modo suo speciale non permettete a nessuno di ledere la vostra dignità, lottate in nome di ciò a cui tenete e non demordete in ciò che vi siete proposti… Tal solennità vi vedrà apatici e stressati ma basterà giocherellare con dei bimbetti e la tristezza svanirà. I prossimi giorni saranno inoltre assai frenetici e la corsa alle strenne vi sposserà. Come se non bastasse un individuo, con le sue contraddizioni, vi esaspererà. Sabato adatto a shopping e visite.

CAPRICORNO: siete angustiati al punto di considerare il Santo Natale pari ad un giorno normale, sbuffando ad oltranza quantunque vi si rompessero le anime più del consueto. Eppure riceverete degli auguroni impensati, risalirete presto la china e vi toglierete un fardello o una soddisfazione… Un granello di depressione invece colpirà chi è solo e desolato. Essendo il melograno un amuleto naturale procuratevene in quantità e cominciate a spiluccarlo già da adesso.

ACQUARIO: tra sbalzi umorali, lune storte, timori vari, vi accosterete al Natale piuttosto stremati specie se ultimamente il fato vi dato una batosta morale. Ma la vita va avanti e non resta che prendere le cose come vengono facendo della filosofia un precetto! Per neutralizzare gli effetti avversi di un Saturno maldestro attaccate dell’agrifoglio all’uscio e un angioletto sulla punta dell’albero o in camera da letto. Ricevere o donare un ciclamino o un bonsai preserverà da tanti guai…

PESCI: fatevi una ragione de caos che vi circonda evitando di prendervela eccessivamente visto che agitarsi non serve ad un accidente. Non abbondate in pazienza ma stavolta sarà proprio quella a cui appellarvi al fine di non litigare per inezie in prossimità di queste bizzarre festività.… Da fuori giungeranno notiziole, sul lavoro vi stresserete e la quiete è un miraggio ma nell’adiacente Natale vi ritemprerete. Venerdì accadranno cose strane. Tendenza a spaccare oggetti.