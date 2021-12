Celle, il comune punta alla riqualificazione della storica via alla Crocetta (FOTO)

Il comune di Celle Ligure punta alla riqualificazione del primo tratto che parte da via N.S. della Consolazione, della storica via alla Crocetta.

L'amministrazione comunale ha infatti affidato l'incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva della creuza cellese e parteciperà poi a dei bandi regionali.

La Strada Romana, che partiva proprio nei pressi della chiesa per arrivare fino a via Trentun (ad oggi è rimasta solo la parte alta che sovrasta l'Aurelia, uno degli scorci più belli dove si può apprezzare dall'alto tutto il comune con una vista imperdibile sul mare) fu interrotta nel 1932 con i lavori della costruzione della nuova sede della Via Aurelia lasciando così Via alla Crocetta (la parte dal centro storico di Celle) una strada chiusa.

In quel periodo il percorso era un selciato a litostrato con guida in mattoni e solo negli ultimi anni per il dissesto della strada fu completamente coperta da uno strato di cemento.

Il progetto prevede la riqualificazione della strada stessa, riportandola alle sue caratteristiche architettoniche originarie, mantenendo così la sua funzione e il suo pregio passato. L'intervento si basa sul completo rifacimento della pavimentazione e l'inserimento di una gradonata con una "passiera" in mattoni pieni.

"La rimozione del getto in calcestruzzo e la ricollocazione sul posto della mattonata, dell'acciottolato e da masselli di arenaria che delimitano il gradino, previa un'accurata preparazione del fondo mediante la posa di un massetto rinforzato con rete elettrosaldata in modo da evitare futuri cedimenti e consentire una rapida messa in opera della pavimentazione eventualmente recuperata" viene spiegato nella relazione tecnica illustrativa.

Il nuovo impianto di illuminazione farà così sì che l'ambiente "antico" della Via alla N.S. della Consolazione sia proprio consono alla presenza della Via alla Crocetta tramite una lanterna posizionata in mezzeria dell'arco di accesso in modo da conferire una unitarietà dell'insieme storico-architettonica.

"Ai lati dell'arco saranno posizionate delle fioriere, nella parte a destra una fioriera in pietra e nella parte sinistra l'inserimento a terra di piante tali da rappresentare due elementi verdi di "sentinella" all'accesso della rampa stessa. Un adeguato impianto di irrigazione manterrà la sistemazione verde in modo appropriato. All'inizio della gradonata sarà riposizionata a raso una griglia per lo smaltimento delle acque meteoriche debitamente collegata alla rete di scarico" viene specificato.

Durante il periodo delle lavorazioni, circa due mesi, sarà sempre mantenuto il passaggio alle abitazioni private.