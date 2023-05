Peste Suina, continuano ad aumentare i casi: 5 a Varazze e uno a Savona

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Val D'Aosta ha fornito il nuovo aggiornamento ed al momento i casi positivi sono ora 708, otto in più rispetto all’aggiornamento precedente, per un caso segnalato in Piemonte dove il totale cresce a 418, sette invece i ritrovamenti in Liguria che portano il numero dei casi totali nella regione a 290.