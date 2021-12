Albenga, troppi positivi al Covid tra studenti e docenti: il Liceo "Giordano Bruno" in Dad dal 20 dicembre

I dati relativi alla presenza di casi positivi al virus Covid-19 tra gli studenti, ma anche il numero crescente di persone da considerarsi contatti stretti tra alunni e docenti, sono in costante aumento. Ed è così che il Liceo Giordano Bruno di Albenga ha deciso per la chiusura dell’istituto, attivando la didattica a distanza per tutte le classi dei due plessi, viale Pontelungo e via Dante, a partire dal 20 dicembre.