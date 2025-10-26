Finale, finalmente via semaforo dall'Aurelia: a Capo San Donato torna il doppio senso

Si torna a circolare senza semafori lungo l'Aurelia nel territorio comunale di Finale Ligure.

Dalle ore 8:00 di stamattina, come previsto dall'ordinanza Anas a riguardo, è stata infatti riaperta al transito a doppio senso di marcia la statale all'altezza del porticciolo di Capo San Donato, chiusa in parte - per un certo periodo anche totalmente - dallo scorso febbraio per uno smottamento che ha riguardato il versante sovrastante la carreggiata.

La prima segnalazione era arrivata lo scorso 15 febbraio, successivamente (il 13 aprile, ndr) la situazione si era aggravata portando a quasi un mese di chiusura totale dell'arteria. Fino al 10 maggio, quando venne riaperta tramite la realizzazione di un bypass con semafori intelligenti collegati ai sensori posti sulla porzione di terreno coinvolta dallo smottamento.

Proprio grazie a questa corsia creata ex novo per l'occasione e alla riduzione dell'area di cantiere, con la rimozione dei blocchi in cemento posizionati quale barriera di divisione tra lo spazio dei lavori e la carreggiata, la stra è tornata pienamente percorribile. Questo dopo l'asfaltatura e la tracciatura della segnaletica orizzontale.

I lavori intanto procederanno. Finora sono state eseguite due diverse palificazioni per consolidare sia le case che il versante stesso; è stato poi ricostruito un muro con annessi tiranti per dare stabilità all'area. Dopo queste opere, per consentire la sicurezza dell'area, sarà ricostruita la passerella pubblica che porta dal porticciolo al mausoleo di Caviglia e regimata una fontanella pubblica collocata da anni in zona.

La conclusione di quella che si può considerare - non sotto l'aspetto tecnico ma piuttosto sotto il profilo dell'impatto sulla quotidianità finalese - una parte di lavorazioni consentirà però l'avvio di un altro cantiere, per il quale dovrebbe comunque essere necessaria l'installazione di un impianto semaforico. E' quello atteso della vicina passerella in legno tra Castelletto e Capo San Donato, di prossimo avvio.