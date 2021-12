78 anni fa il "Natale di Sangue" alla Madonna degli Angeli: ricordati i 7 martiri antifascisti (FOTO e VIDEO)

Furono fucilati dai militi della Repubblica di Salò il 27 dicembre nel Forte della Madonna degli Angeli i martiri antifascisti Cristoforo Astengo, Aurelio Bolognesi, Francesco Calcagno, Arturo Giacosa, Carlo Rebagliati, Aniello Savarese, Renato Vuillermin.

Una data che è conosciuta e passata nella storia della città capoluogo come il "Natale di Sangue", un'orrenda pagina da non dimenticare e che ha visto oggi condannare come ogni anno quel terribile gesto.

Questa mattina è stata deposta una corona di alloro alla base della lapide e dopo il discorso del Sindaco Marco Russo il professor Giuseppe Milazzo ha svolto un'orazione ufficiale ricordando il tragico accaduto.

"Una delle pagine più sanguinose vissute dalla città di Savona - ha detto Russo - è doveroso ricordare e recarci nei luoghi della nostra memoria per tenere sempre accesa la cultura democratica e antifascista della nostra città, medaglia d'oro al valor militare per la Resistenza".

"I luoghi che parlano ci raccontano storie di uomini e donne che hanno perso la loro vita per regalarci la libertà - ha proseguito il primo cittadino savonese - Questa memoria è parte fondante della nostra vita. Siamo consapevoli del valore della libertà della democrazia e dobbiamo sempre rendere omaggio ai martiri".

Alla cerimonia hanno partecipato oltre al sindaco e al vicesindaco Elisa Di Padova anche le forze dell'ordine e Anpi, Aned, Isrec, Fivl, gli alpini e Villapiana Antifascista.