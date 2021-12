Ecco i nuovi Bootcamp di Seduzione della scuola INAttraction

Oggi come oggi, in un mondo che vede sempre più cambiamenti anche per quanto riguarda le relazioni - per rendersene conto, basta chiamare in causa la svolta dell’online e della messaggistica istantanea - frequentare un corso di seduzione è una scelta molto diffusa. Sul territorio italiano, negli ultimi tempi, sono nate numerose realtà che si occupano di questi percorsi e una delle più famose è la scuola IN Attraction.

I prossimi bootcamp

Sono diverse le metodologie di insegnamento che IN Attraction propone ai suoi corsisti. Una delle più apprezzate è senza dubbio il bootcampche, come vedremo, si contraddistingue per un approccio fortemente pratico. Per il 2022, la scuola ne ha in programma diversi. Ecco le date:



l Dal 4 al 6 febbraio a Torino;

l Dal 18 al 20 marzo a Bologna;

l Dal 23 al 25 aprile a Bologna;

l Dal 17 al 19 giugno a Roma;

l Dal 5 al 7 agosto a Jesolo.

In tutti i casi, come già detto, si ha a che fare con un percorso pratico al mondo della seduzione. Il valore aggiunto di questi full immersion risiede anche nella possibilità di viverli sotto la guida di Henry Mele.Enrico di inattraction.com è uno dei trainer di seduzione più famosi al mondo. Intervistato spesso in tv in programmi in cui si cerca di andare a fondo e di comprendere il fenomeno dei corsi di seduzione, è il punto di riferimento giusto per chi vuole irrobustire le proprie conoscenze sia teoriche sia pratiche e abbattere le insicurezze. Si deve a lui l’inizio della divulgazione dei principi legati alla seduzione in Italia in un periodo in cui i contenuti sul tema provenivano soprattutto dai guru americani.

Un altro traguardo importante che si può raggiungere riguarda lo smantellamento di quelle convinzioni limitanti sulla propria persona e sui rapporti sentimentali che, molto spesso, portano a non avere successo quando si parla di seduzione. In aula si imparano le basi teoriche e, come già accennato, durante il bootcamp si affina la pratica.

Bootcamp di IN Attraction: per quanti studenti sono? Come si svolgono le giornate?

Un altro vantaggio dei bootcamp di IN Attractionriguarda il loro essere dedicati a un numero ristretto di studenti. Si parla infatti di due persone, massimo quattro. In questo modo, si ha la possibilità di apprezzare meglio i concetti trasmessi dal trainer durante la parentesi teorica.

A chi sono dedicati?

Sono tante le persone che, vista la fama della scuola, si chiedono a chi siano dedicati ibootcamp proposti periodicamente da IN Attraction. Questi percorsi si rivolgono sostanzialmente a due tipologie di discenti. Da un lato ci sono coloro i quali muovono i primi passi nel mondo della seduzione e dall’altro chi ha già esperienze, ma l’intenzione di migliorare. Dopotutto, non bisogna mai dimenticare che un corso di seduzione rimane comunque un percorso di crescita personale e che tutti noi abbiamo degli aspetti che possiamo “limare” e altri che, invece, meritano di essere valorizzati di più.

A seconda della situazione, durante il bootcamp si può lavorare su obiettivi specifici. Tra questi rientra l’ansia da approccio, molto comune al giorno d’oggi in una società che ci richiede di essere perfetti in ogni occasione, ma anche l’apprendimento degli step per relazionarsi con le donne senza bisogno di ricorrere a maschere (quest’abitudine è estremamente diffusa e, di frequente, è il motivo per cui un rapporto parte con il piede sbagliato).

Proseguendo con i dettagli tecnici che si possono imparare durante i full immersion di seduzione proposti da IN Attraction lungo tutta la penisola - in virtù dei pochi posti disponibili, è meglio prenotare il prima possibile - non si può non citare il focus sull’unicità del proprio stile seduttivo, per non parlare dell’attenzione ai gesti naturali che garantiscono di fare centro durante le interazioni con l’altro sesso.