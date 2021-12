Borghetto, ricorso delle minoranze illegittimo per il Tar: il Puc verso l'ok definitivo

Il Tar della Liguria ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Pier Paolo Villa, Giancarlo Maritano, Maria Grazia Oliva e Daniela Guzzardi, consiglieri comunali di minoranza a Borghetto Santo Spirito che avevano deciso di impugnare la delibera di Consiglio Comunale di approvazione del Puc chiedendone l’annullamento, ritenendola illegittima e sostenendo che il consigliere Alessio D’Ascenzo (che aveva partecipato alle votazioni) fosse, in allora, incompatibile con la carica di Consigliere. Al centro della vicenda vi era un contenzioso tra il consigliere e l'ente dopo una sanzione ricevuta dal primo in seguito ad una violazione del codice della strada contestatagli nel 2019, in un incastro di tempistiche sospetto per i ricorrenti.

"Non avevamo mai dubitato di aver agito nel massimo rispetto della legalità e di quanto previsto dal TUEL - ha spiegato il sindaco Giancarlo Canepa - Ancora una volta fallisce l’ennesimo tentativo di screditare l’operato di questa amministrazione da parte di una minoranza che non è mai stata né di aiuto né di supporto in questi cinque anni in cui ai gravi problemi di bilancio ereditati dal passato si sono sommate alluvioni, mareggiate e pandemia Covid".

"Prendo atto con soddisfazione della sentenza che si somma a quella che aveva già annullato la sanzione al CdS comminatami in seguito a un incidente in cui ero stato vittima nonostante qualcuno avesse provato a farmi passare per carnefice" aggiunge l’assessore Alessio D’Ascenzo.