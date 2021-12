OR.S.A. Ferrovie: "Vergognoso come Trenitalia stia cercando nel personale il capro espiatorio di un disastro annunciato"

"È vergognoso come Trenitalia stia cercando nel personale il capro espiatorio di un disastro annunciato da tempo". Si apre così la nota stampa firmata da OR.S.A. Ferrovie, organizzazione sindacati autonomi e di base.

"OR.S.A. Ferrovie ha denunciato più volte le criticità che insistono sul personale degli equipaggi di Trenitalia - prosegue la nota - La grave carenza di Macchinisti e Capitreno, aggravata dai pensionamenti, ha portato nel corso dei mesi ad un numero spropositato di ore di straordinario, alla saturazione dei turni, oltre alla continua modifica degli stessi con un carico lavorativo enorme sulle spalle di tutto il personale interessato. Ora, anche in ragione degli impatti determinati dal Covid 19 (si pensava forse che fossimo dei Supereroi?), dell’applicazione della normativa del green pass nei luoghi di lavoro e delle quarantene, ci troviamo nella situazione che abbiamo davanti agli occhi tutti".

"Così l’azienda per giustificare le soppressioni annunciate decide di incolpare il personale che con impegno e spirito di sacrificio ha prestato servizio in tutte le fasi della pandemia. Ma non è il Covid la vera causa, come non lo era negli anni passati l’assenteismo denunciato da Trenitalia, dipingendo i lavoratori come dei 'fannulloni'. La vera causa è determinata da scelte aziendali sbagliate che hanno portato ad una carenza ormai cronica degli organici degli equipaggi! Ben 71 treni cancellati in Liguria con disagi sulla clientela in giorni particolarmente delicati".

"Esprimiamo profondo rammarico per quanto sta accadendo, consapevoli dei disagi arrecati all’utenza e coscienti delle ricadute economiche per la Società che derivano dai discutibili provvedimenti da lei stessa assunti o forse dalla speranza che i ferrovieri, in numero già assolutamente insufficiente a garantire tutti i servizi, fossero anche immuni al virus".

"Per questo sciopereremo il 9 Gennaio, per chiedere con forza l’assunzione di un numero congruo di Personale di Bordo e di Macchina".

"È una vertenza importante che pesa ogni giorno sulla pelle di chi ci mette la faccia e il proprio tempo sui treni, lavorando in situazioni gravose appesantite anche dalla pandemia in atto, non dimenticando nemmeno le numerosi aggressioni subite nel corso degli ultimi mesi. Noi di OR.S.A. abbiamo scelto di unirci e di lottare, perché solo uniti si vince" concludono da OR.S.A. Ferrovie Liguria".