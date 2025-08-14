300 metri di nasse, anche all’interno della zona di balneazione: maxi sequestro della Guardia Costiera di Savona

Nella mattinata odierna, la motovedetta CP 863, impegnata in attività di vigilanza lungo il litorale savonese, ha rinvenuto numerosa attrezzatura da pesca collocata anche all’interno della zona riservata alla balneazione, priva della prescritta segnalazione diurna e notturna, come bandierine e dispositivi luminosi.

Il materiale, costituito da numerosi attrezzi fissi noti come nasse, occupava un tratto di mare lungo circa 300 metri. Le attrezzature sono state rimosse con la preziosa collaborazione di un peschereccio locale, poiché costituivano un concreto pericolo sia per i bagnanti sia per la navigazione nelle aree limitrofe consentite.

Per le operazioni di recupero si è reso necessario anche l’intervento di un mezzo antinquinamento della ditta Transmare srl. L’intero carico è stato posto sotto sequestro amministrativo per violazioni delle norme in materia di pesca marittima e dell’ordinanza di sicurezza balneare. Sono in corso accertamenti per individuare i responsabili.

Parallelamente, personale della Guardia Costiera, con il supporto della Polizia Locale, ha sequestrato attrezzature balneari e piccole imbarcazioni che occupavano abusivamente porzioni di spiaggia nel finalese, sul litorale di Varigotti, in violazione del regolamento comunale.