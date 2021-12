Albenga, il presidente del Consiglio comunale Distilo si dimette e lascia la maggioranza

Il presidente del Consiglio comunale Diego Distilo lascia la maggioranza e si allontana dal Consiglio comunale affermando di non essere più in linea con l'amministrazione Tomatis.

Allo j'accuse il sindaco Riccardo Tomatis ha risposto innanzitutto in maniera tecnica sottolineando come il presidente del Consiglio abbia approfittato del suo ruolo per fare un monologo in apertura del Consiglio comunale senza che nessuno potesse prendere la parola e lasciando subito dopo la sala.

“Il presidente del Consiglio Distilo si è allontanato da oltre un anno dalla maggioranza senza partecipare più alle attività di gestione dell'Ente. Sicuramente la nostra Amministrazione non ha mai mancato di rispetto a nessuno e abbiamo sempre ascoltato l'opinione di tutti, assessori, consiglieri e cittadini, per arrivare alle decisioni migliori possibili per Albenga, il tutto nella massima trasparenza e chiarezza" commenta il sindaco Tomatis.

"Purtroppo il Presidente del Consiglio Distilo in questi due anni e mezzo ha preso strade diverse, rimanendo, forse, vittima delle sue stesse promesse e non capendo che le cose si cambiano dall'interno, lavorando in maniera seria e concreta tenendo sempre presente il bene della città".