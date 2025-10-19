Plastic Free Onlus a Pallare: raccolti 50 kg di rifiuti e oltre 3.300 mozziconi di sigaretta

Si è svolta ieri a Pallare una splendida giornata dedicata alla tutela dell’ambiente, promossa da Plastic Free Onlus in collaborazione con il Comune. All’iniziativa hanno preso parte 26 volontari che, con impegno ed entusiasmo, hanno ripulito diverse aree del territorio comunale.

Grazie al loro lavoro sono stati rimossi circa 50 chilogrammi di rifiuti e raccolti oltre 3.300 mozziconi di sigaretta, contribuendo concretamente a rendere il paese più pulito e accogliente. Un risultato importante che dimostra come anche i piccoli gesti possano avere un grande impatto sulla salvaguardia del pianeta.

“Abbiamo raccolto un bel po’ di rifiuti e, soprattutto, dimostrato che ogni azione può fare la differenza per un mondo più pulito. Ringraziamo di cuore tutti i volontari presenti, Marcella e Anna per il loro impegno, Artel e Gruppo Pirotto per il continuo supporto, la Pro Loco Pallare per il delizioso rinfresco e la costante disponibilità”, spiegano dal Comune.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche ai bambini, che con la loro energia e voglia di fare hanno trasformato la raccolta dei rifiuti in un momento di gioco, collaborazione e amore per la natura.

“Grazie a loro – aggiungono dal Comune – il nostro pianeta oggi è un po’ più pulito e il futuro un po’ più luminoso”.

L’iniziativa “Clean Up Plastic Free” si conferma così un esempio virtuoso di cittadinanza attiva e sensibilizzazione ambientale, capace di unire persone di tutte le età per un obiettivo comune: prendersi cura del territorio e del futuro di tutti.