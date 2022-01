Polizia Stradale, il bilancio del 2021 nel savonese tra servizi, controlli e incidenti

E' tempo di bilanci e come tutti gli anni, la Polizia Stradale, Specialità della Polizia di Stato, tira le somme delle attività svolte nel corso del 2021.

Nella Provincia di Savona, la Polizia Stradale ha espresso, nel corso del 2021, più di 2400 pattuglie, dedicate all'attività di vigilanza stradale, ai vari servizi di controllo specifici di questa Specialità nonché per il concorso nelle attività di ordine pubblico e scorta ai vaccini, contribuendo alle oltre 440.379 pattuglie effettuate dalla Polizia Stradale in ambito nazionale.

Nella Provincia di Savona sono state sottoposte a controllo 12.861 persone e 11.756 veicoli, ritirate 154 patenti di guida e 160 carte di circolazione. I conducenti controllati con etilometri e precursori, sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica sono stati 134 e 9 quelli denunciati per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Sono 2736 i conducenti contravvenzionati per eccesso di velocità e 597 quelli sanzionati per il mancato uso delle cinture di sicurezza. L'uso del telefonino alla guida ha comportato, inoltre, la sanzione per 155 conducenti.

Particolarmente efficace è stata anche l'attività di polizia giudiziaria che ha consentito di assicurare alla giustizia 130 persone, deferite all'Autorità Giudiziaria nel corso del 2021.

Il fenomeno infortunistico, a livello nazionale, ha registrato un aumento rispetto al 2020 del 26,7% (64.162 incidenti contro i 50.625 del 2020), dei quali 1.238 incidenti mortali. Per la Provincia di Savona il dato infortunistico, mettendo a confronto i dati del 2020 e 2021, fa rilevare un livello di incidentalità pressoché invariato nonostante il periodo di lockdown che ha caratterizzato il 2020, con un totale di 391 incidenti nel 2020 (di cui 1 con esito mortale) e 395 incidenti (di cui 4 con esito mortale) nel 2021, rilevati dalla Polizia Stradale di Savona.

Anche sul fronte della prevenzione, la Polizia Stradale non ha risparmiato energie per raggiungere l'obiettivo ambizioso di azzerare il numero delle vittime della strada. Tutti gli utenti della strada, dal pedone, al conducente di monopattino, fino ad arrivare all'autotrasportatore, devono essere consapevoli che solo con condotte corrette si può salvaguardare la vita propria e degli altri.

Oltre alle attività di controllo su strada, la Polizia Stradale, infatti, è attore protagonista in una serie di progetti di sensibilizzazione ed educazione stradale, tra i quali troviamo Icaro, Biciscuola, Vacanze Sicure e così via. Lo scopo è diffondere la cultura di una guida consapevole e i giovani, che sono gli automobilisti del futuro, possono essere la chiave di volta del cambiamento da abitudini di guida dannose. Attraverso questi progetti, nella Provincia di Savona, la Polizia Stradale è riuscita a formare molti studenti delle scuole secondarie della Provincia, spesso anche attraverso sistemi di collegamento da remoto imposti dalla situazione emergenziale che ha colpito il nostro Paese.

L'obiettivo della specialità è dimezzare entro il 2030 il numero di vittime della strada, per poi azzerarlo entro il 2050. Per ottenere tale risultato bisogna essere consapevoli che i controlli da soli non bastano ed ognuno deve fare la proprio parte, perché la strada è di tutti.