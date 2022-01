Coronavirus, in Liguria 2.231 nuovi positivi: problemi nella registrazione dei tamponi antigenici rapidi

Sono 2.231 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 7.976 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore. Assente, invece, il dato sugli antigenici rapidi, a causa di un problema informatico ai server.

Sull'accaduto, Liguria Digitale fa sapere che in giornata si sono registrati problemi temporanei che, fortunatamente, hanno riguardato solo uno dei due sistemi a disposizione (in parallelo) degli operatori per la registrazione dei tamponi. I problemi sono riconducibili al prolungarsi oltre il previsto dei lavori di ampliamento del sistema Poliss con la nuova importante funzionalità relativa all’uso dei tamponi rapidi antigenici per certificare il contagio.