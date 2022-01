Green pass (e mascherina) obbligatorio sui bus: tre sanzioni a Loano

Continuano senza interruzioni i controlli di sicurezza sulle linee del trasporto locale operato da Tpl sulla linea costiera compresa fra il capoluogo di provincia e Loano.

Al fianco dei verificatori dell'azienda di trasporto ancora una volta gli uomini del Nucleo di Sicurezza Urbana della polizia locale, un'unità specializzata formata da agenti assegnati ai comandi di Savona, Finale Ligure e Loano, supportati anche da Lupo, il pastore tedesco di due anni addestrato alla ricerca di sostanze stupefacenti.

I nuovi controlli hanno riguardato ventidue autobus in transito sulla via Aurelia a Loano, una sessantina le persone identificate, quaranta le sanzioni amministrative contestate a passeggeri sprovvisti del titolo di viaggio dai controllori Tpl, mentre gli agenti hanno accertato tre violazioni della normativa anti-Covid per mancato uso di mascherina o mancanza del green pass, contestando le relative sanzioni da 400 euro ciascuna. Nel corso del servizio gli uomini della polizia locale hanno anche risolto un acceso alterco fra alcuni passeggeri a bordo di un bus in transito.

Sono ormai una costante nella nostra provincia i controlli della polizia locale a bordo dei mezzi del trasporto pubblico, nell'interesse degli utenti del servizio e del personale viaggiante; l'attività è frutto di uno specifico accordo sottoscritto fra i comuni di Savona, Finale Ligure e Loano e la direzione di Tpl linea lo scorso settembre.