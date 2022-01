Vigili del fuoco mobilitati nel pomeriggio a Calice Ligure per un incendio di canneto. Le fiamme sono divampate in via Vecchia, nei pressi del cimitero.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i volontari Aib. Secondo quanto riferito, il rogo (di piccola entità) è stato domato in breve tempo.

Un altro incendio, dunque, oltre a quello divampato ore prima a Tovo San Giacomo (leggi QUI).