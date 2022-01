Statale 334 “del Sassello”: Anas al lavoro per il ripristino della viabilità

Si è svolto oggi, venerdì 14 gennaio, l’incontro di aggiornamento tra i vertici della struttura territoriale Anas del Piemonte, i rappresentanti della Provincia di Alessandria e i Comuni interessati dalla chiusura al transito della statale 334 “del Sassello” tra Pareto e Cartosio (AL), in seguito all’alluvione di ottobre e alla caduta di massi in carreggiata tra novembre e dicembre 2021.

Durante il tavolo tecnico i vertici Anas hanno comunicato che sono ultimati i lavori di costruzione della palificata e del cordolo in cemento armato in asse alla carreggiata della statale 334 “del Sassello”, nel comune di Pareto (AL), danneggiata per un tratto di circa 90 metri dalla piena del torrente Erro durante l’alluvione di ottobre. Con il collaudo statico previsto entro la prossima settimana si concluderà pertanto la prima fase di intervento da 1,6 milioni di euro finalizzata inizialmente a riaprire al traffico la statale con il senso unico alternato. In concomitanza con i lavori a Pareto è stata inoltre eseguita la sistemazione del muro lato valle all’altezza del km 35 (Malvicino) tramite la realizzazione di una scogliera.

Tuttavia, lo smottamento di rocce a Pareto (km 32), la caduta di un masso di grandi dimensioni a Malvicino (km 35,500) e la caduta in carreggiata di un altro masso al km 33, avvenuti tra metà novembre e fine dicembre, rendono necessario mantenere temporaneamente in vigore il divieto di transito sulla statale tra Pareto (km 31,650) e Cartosio (km 40,500) per il pericolo oggettivo di ulteriori distacchi fino all’ultimazione delle verifiche sulle pendici.

La riapertura al transito della statale del Sassello sarà puntualmente valutata al completamento dell’importante campagna di ispezioni e disgaggi – laddove necessari – avviata lungo l’ampio tratto, che si estende per circa 9 km.

Per l’esecuzione delle estese ispezioni tecniche sulle pareti di roccia, che Anas ha attivato a tutela delle stesse maestranze impegnate lungo la statale e allo scopo di garantire la sicurezza della circolazione - nonostante non sia direttamente incaricata della tutela idrogeologica del territorio e della sistemazione dei versanti, di cui non è proprietaria, - sono state messe in campo risorse aggiuntive per un importo pari a circa 2 milioni di euro.

Durante l’incontro Anas e gli Enti locali hanno convenuto di aggiornarsi settimanalmente in merito alle attività di ispezione e disgaggi in parete.

Infine, sul fronte di Pareto i lavori proseguiranno con l’attivazione della seconda fase di intervento finalizzata a ricostruire interamente la corsia danneggiata per riaprire al transito la statale in entrambe le direzioni.