Gli esperti e gli investitori sembrano unanimi nella loro idea; il 2022 sarà infatti l'anno delle criptovalute. Ma tra le tante monete, quale o quali saranno quelle che cresceranno di più?

Non ne abbiamo identificate ben cinque, che secondo noi hanno un buon potenziale di crescita in questi 12 mesi. Puoi quindi comprare Cardano monete o investire in Polkadot, Avalanche, Solana o Ethereum. Prima di farlo, dovresti però conoscere meglio queste monete, perché pur essendo orami di uso comune, le stesse sono ancora soggette a rischio d'investimento, come ci ricordano gli investitori "tradizionali":

“A proposito di criptovalute, in generale, posso dire con quasi certezza che finiranno male: quando o in che modo succederà, non lo so. Se potessi sottoscrivere un contratto put a cinque anni su ognuna di loro sarei felice di farlo, ma non investo neanche un centesimo su di loro. Non ne possediamo nessuna, non siamo short su niente, non le prenderemo mai in considerazione“.

Warren Buffett

Parole forse un pò troppo catastrofiche, ma frasi che dobbiamo tenere in mente prima di rischiare soldi che non possiamo permetterci di perdere. Quindi, investire sì, ma con attenzione. Investire dove? Magari su una di queste cripto:

5 altcoin con potenziale di crescita nel 2022

# 1. Ethereum

Attualmente é la principale piattaforma decentralizzata per la creazione e pubblicazione di smart contract. Da questa valuta passano molte delle transazioni relative agli NFT, nuovo fenomeno di collezionismo ed investimento che muoverà molti capitali ed interesse nel prossimo futuro. Ethereum è anche considerato la moneta ideale per il metaverso, fenomeno di massa e prossimo investimento di molte delle società tecnologiche della Silicon Valley e non solo.

#2. Solana

Per questa valuta valgono le stesse considerazioni della precedente. Solana è infatti la rivale numero uno di Ethereum, per un mercato che sta affrontando una crescita tale da permettere un adeguato spazio di crescita ad entrambe. Caratteristiche molto interessanti di Solana sono la completa centralizzazione della stessa, che permette tempistiche di esecuzione e transazione praticamente immediati. Questo ha portato Solana, nonostante sia una valuta recente ad ottenere un grande successo ed un finanziamento da 300 milioni di dollari nel 2021.

#3. Avalanche

Progetto innovativo, nato nel 2020, è molto apprezzato dal mercato e dagli investitori per la struttura e la gamma di funzionalità innovative. Questa rete si basa infatti sulle funzionalità del mondo DeFi. Ciò permette la creazione di tre diverse blockchain integrate tra loro. Questo livello di sofisticazione, considerato altamente innovativo, permette a questa cripto di lavorare in contemporanea su diversi binari, gestendo smart contract e lo scambio di asset. Avalanche è poi scalabile dall'interno, permettendo di creare ulteriori blockchain pubbliche o private all'interno di essa.

#4. Polkadot

Nonostante le cripto siano una creazione recente, dopo le prime generazioni delle stesse iniziano ora a comparire le prime evoluzioni. Polkadot è una di queste, una cripto che si può considerare la versione 3.0 delle monete virtuali. Polkadot è infatti stata studiata appositamente per essere il sistema di connessione tra più blockchain e metaversi, con la possibilità quindi di far interagire gli stessi.

#5. Cardano

L'andamento di questa moneta è stato altalenante nel 2021. Ma la presenza a capo della stessa del cofondatore di Ethereum è un ottimo seriale di serietà della stessa e delle prospettive di questo progetto. Unica struttura completamente open source, questa moneta è la più indicata per i paesi in via di sviluppo, quelli che saranno probabilmente determinanti in futuro.

A nostro parere, queste sono le 5 valute che potrebbero avere il maggiore potenziale di crescita nel 2022. Tutte queste cinque, ma anche tutte le altre criptovalute sono presenti presso il nostro broker preferito, Anycoin.

Per concludere

In questo anno appena iniziato, sono poche le alternative di investimento tradizionali per chi vuole guadagnare qualcosa dai propri risparmi. Un sistema per tornare a guadagnare dagli stessi è quello di puntare sulle cripto, magari scegliendo una o più tra quelle da noi consigliate.