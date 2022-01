Giorno della Memoria, Anpi Varazze: "Non solo una ricorrenza, ma un invito a vigilare su ciò che accade oggi"

"Le condizioni sanitarie dovute alla pandemia non consentono di organizzare un evento importante, condiviso con una grande partecipazione della cittadinanza come in realtà si avrebbe voluto e come abbiamo sempre realizzato". Cosi commenta in una nota l'Anpi di Varazze. "Per celebrare il Giorno della Memoria parteciperemo la mattina del 27 gennaio alle ore 11 in piazza Nello Bovani, a un moneto di raccoglimento in prossimità delle pietre d’inciampo, ricordando i nostri concittadini deportati e mai più tornati dai campi di sterminio I Fratelli Antonio e Bartolomeno Accinelli, Bernardis Agostino, Canale Livio, Cerruti Armando, Cerruti Pietro, Delfino Antonio, Isetta Giovanni, Koffler Lodovico, Leghissa Mario, Piombo Mario, Piombo Angelo, Pigozzi Luigi e Salvati Giobatta. Nel pomeriggio al Teatro Don Bosco Daremo lettura di alcune pagine del libro “Matricola 201825 - Diario di chi è tornato” scritto da Luigi Isola, cittadino Varazzino, deportato ad Auschwitz ed in altri campi di concentramento e sopravvissuto alla Marcia della Morte".

"Il Giorno della Memoria non è soltanto una ricorrenza, in cui si medita sopra una delle più grandi tragedie della storia, ma è un invito, costante e stringente, all’impegno e alla vigilanza su ciò che accade oggi. Sono infatti passati settantasette anni dalla liberazione del campo di sterminio di Auschwitz, il 27 gennaio 1945, da cui nasce appunto la data simbolica per la celebrazione del Giorno della Memoria, eppure, nonostante il tanto tempo trascorso, l’orrore indicibile che si spalancò davanti agli occhi dei testimoni è tuttora presente davanti a noi, con il suo terribile impatto. Ci interroga e ci sgomenta ancora oggi".

"Perché Auschwitz non è soltanto il risultato finale di un’ideologia folle e criminale e di un sistema di governo a essa ispirato. Auschwitz è il simbolo del male assoluto. Auschwitz, il più grande e più letale dei campi di sterminio - con le sue grida, il suo sangue, il suo fumo acre, i suoi pianti e la sua disperazione, la brutalità dei carnefici - è stato spesso, e comprensibilmente, definito come l’inferno sulla terra. Ma fu, di questo inferno, solo l’ultimo girone, il più brutale e perverso" proseguono dall'Anpi.

"Un sistema infernale che ha potuto distruggere milioni di vite umane innocenti nel cuore della civiltà europea, soltanto perché, accanto al pilastro dell’odio, era cresciuto quello dell’indifferenza. Quel male che si nasconde nei bassifondi della società, negli strati occulti del ideologie, negli stereotipi e nei pregiudizi. Pronto a risvegliarsi, a colpire, a contagiare, appena se ne ripresentino le condizioni".

"Una società senza diversi: ecco, in sintesi estrema, il mito fondante e l’obiettivo perseguito dai nazisti. Ma quando il benessere dei popoli o gli interessi delle maggioranze, si fanno coincidere con la negazione del diverso – dimenticando che ciascuna persona è diversa da ogni altra - la storia spalanca le porte alle più immani tragedie. Nell’ordine di Hitler, non c’era posto per la diversità, la tolleranza, l’accettazione, il dialogo. La macchina della propaganda si era messa in moto a tutti i livelli per fabbricare minacce improbabili e nemici inesistenti e dove la propaganda non bastava, arrivavano il terrore e la violenza".

"Le persecuzioni naziste si iscrivevano in un progetto di società basato sul predominio dei popoli cosiddetti forti e puri sui popoli deboli, su un nazionalismo esasperato nemico della convivenza, sulla guerra come fonte di rigenerazione e di grandezza, su un imperialismo alimentato da delirio di onnipotenza, sulla sottomissione dell’individuo allo Stato, sulla negazione della libertà di coscienza, sulla repressione feroce di ogni forma di dissenso. Tutto quel che la nostra Costituzione, grazie alla Resistenza, ha voluto consapevolmente bandire e contrastare con il riconoscimento di eguali diritti e dignità ad ogni persona e con l’obiettivo e il metodo della cooperazione internazionale per una convivenza pacifica tra i popoli e gli Stati".