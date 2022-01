Albenga, abbandono deiezioni canine e mancato possesso delle dotazioni: scattano le multe della polizia locale

Nel solo mese di gennaio la polizia locale di Albenga ha effettuato oltre 70 accertamenti relativi all'abbandono delle deiezioni canine e per il mancato possesso delle dotazioni (guinzaglio, museruola e sacchetti per raccogliere le deiezioni) necessarie alla corretta conduzione dei cani.

L’ufficio tutela del territorio ha focalizzato l’attenzione in particolare su alcune situazioni che, oltre a compromettere il decoro urbano (abbandono delle deiezioni), potrebbero andare a compromettere la sicurezza di persone e animali (conduzione del proprio cane – specie se di grossa taglia – con il guinzaglio).

Tra i verbali emessi v’è stato, in particolare, quello relativo al caso di un cane (correttamente condotto con guinzaglio) aggredito da un altro cane di grossa taglia lasciato dal padrone senza guinzaglio e museruola. Fortunatamente il proprietario dell’animale aggredito è riuscito ad intervenire e a trasportare prontamente il suo amico a 4 zampe dal veterinario dove ha ricevuto le cure del caso.

Afferma l’assessore alla polizia locale Mauro Vannucci: "La custodia del cane implica alcuni doveri da parte del proprietario, tra questi quello di essere in possesso delle dotazioni necessarie per portarlo in giro in piena sicurezza e per pulire dove sporca. Nel ringraziare la Polizia Locale invito tutti i proprietari di cani a comportarsi correttamente e con senso civico anche per garantire l’igiene e il decoro della nostra città".

Aggiunge il sindaco Riccardo Tomatis: "Oggi il numero dei cani è aumentato in maniera evidente rispetto a qualche anno fa e, se molti proprietari si comportano correttamente e con senso civico, purtroppo vi è qualcuno che senza alcun rispetto per la cosa pubblica e per gli altri, abbandona le deiezioni canine o porta in giro i propri amici a 4 zampe senza guinzaglio. Questa è una situazione da monitorare".

"Nei mesi passati la polizia locale ha effettuato una campagna informativa e di sensibilizzazione su queste tematiche partendo, solo in un secondo momento, con gli accertamenti e le sanzioni - conclude - Nel ringraziare i numerosi proprietari che già lo fanno, invito tutti coloro che hanno un cane ad utilizzare le dotazioni necessarie per garantire la sicurezza propria e altrui (compresa quella del proprio amico a 4 zampe) e non abbandonare le deiezioni canine per strada".