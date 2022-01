Coronavirus, in Liguria 1.720 nuovi positivi nelle ultime 24 ore

I DATI REGIONALI

Tamponi processati con test molecolare: 2.182.646 (+2.757)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 2.147.990 (+9.955)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 296.822 (+1.720)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 55.660 (-1.178)

Casi per provincia di residenza

Imperia 7.828 (-97)

Savona 8.997 (-112)

Genova 29.430 (-685)

La Spezia 6.758 (-143)

Residenti fuori regione o estero 977 (-6)

Altro o in fase di verifica 1.670 (-135)

Totale 55.660 (-1.178)

Ospedalizzati: 760 (+12); 32 in terapia intensiva*



Asl1 113 (+3); nessuno in terapia intensiva (-2)

Asl2 117 (+1); 10 (+1) in terapia intensiva

San Martino 101 (-4); 5 (-) in terapia intensiva

Galliera 142 (+6); 5 (-) in terapia intensiva

Gaslini 14 (+5); 2 in terapia intensiva

Villa Scassi 148 (-); 7 (-1) in terapia intensiva

Micone 2 (-), nessuno in terapia intensiva

Asl4 Sestri Levante 34 (-)

Asl4 Lavagna 8 (+4); 1 (+1)in terapia intensiva

Rapallo 1 (-), nessuno in terapia intensiva

Asl5 Sarzana 75 (-3); 2 (-) in terapia intensiva

Asl5 Spezia 5 (-); 1 in terapia intensiva

* 21 non vaccinati, 12 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare: 46.349 (-12)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 236.289 (+2.898)

Deceduti: 4.873 (-);

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl1 1.287 (-133)

Asl2 1.366 (-21)

Asl3 6.377 (-231)

Asl4 1.486 (+13)

Asl5 1.614 (-59)

Totale 12.130 (-431)

Dati vaccini 31/01/2033 ore 13

Consegnati: 3.170.721

Somministrati: 3.209.142

***il dato dei vaccini consegnati è in aggiornamento (fonte governativa). Le dosi in giacenza e le consegne previste, garantiscono lo svolgimento delle sedute vaccinali a livello regionale.

(nella gallery il report completo delle vaccinazioni)