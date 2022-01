Finale, lutto per la "Resistenza": mancato a 98 anni il partigiano "Bill" Claudio Sterpone

La sezione Anpi "Mirko Bruzzi" di Finale Ligure piange e ricorda il partigiano "Bill", al secolo Claudio Sterpone, mancato all'età di 98 anni (ne avrebbe compiuti 99 il prossimo giugno).

Figlio della finalese Maria Bado e del torinese Stefano Sterpone, con l'avvento del fascismo in Italia, iniziò subito l'attività di resistenza entrando nel gruppo partigiano di Finale Ligure insieme a Paolo Galluzzo nome di battaglia "u Saetta", e poi Bob "il Fotografo", Ramon "u Dettu", a Gino, al Cillo, a Minego e soprattutto insieme al grande amico Cucco.

Una Resistenza finalese che li vide coinvolti nell'attentato ai tedeschi in via Porro, con tutte le ripercussioni che ne seguirono, e in azioni nell'entroterra fra Verzi, Calizzano e le Manie.

Ha sempre mantenuto rapporti con i suoi compagni di Resistenza, venendo spesso a trovarli finché erano in vita, ricordando insieme i lunghi periodi di clandestinità, i pidocchi, la fame, il freddo, i tedeschi che li cercavano per giorni, le lunghe attese sotto le barche dei pescatori, il coraggio di tutti e i valori che portavano nel cuore.

Parte della famiglia di Claudio, la sorella Giovanna e il cognato Riccardo (anch'egli impegnato nella Resistenza nelle file della formazione Giustizia e Libertà) erano dovuti scappare a nascondersi a Roma, protetti da una famiglia generosa.

"Pur essendosi trasferito a Moncalieri nelle vicinanze di Torino, dove ha lavorato come giornalista e fotografo, anche di guerra, ha partecipato, ancora negli ultimi anni, a commemorazioni del 25 aprile nella sua amatissima Finale Ligure, invitato spesso a parlare in convegni organizzati per ricordare la Resistenza finalese" ricordano dall'Anpi.

"Uomo di profonda cultura, la battaglia per la libertà e la democrazia é sempre stata nei suoi pensieri e nei suoi discorsi, raccontati anche ai giovani" concludono.