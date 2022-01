Savona, alla guida con falsa patente internazionale: deferito un cittadino nigeriano

Sorpreso alla guida con permesso internazionale falso, nigeriano denunciato dalla polizia locale di Savona.

Nel corso di un controllo veicolare, gli agenti hanno individuato un conducente in possesso di un titolo abilitativo alla guida falso.

Alla richiesta di presentare la patente di guida, infatti, un cittadino extracomunitario ha mostrato agli agenti un permesso internazionale di guida della Nigeria privo, però, della relativa patente che dovrebbe accompagnarlo.

I successivi controlli si sono quindi concentrati sulla genuinità del permesso internazionale che - sebbene in grado di passare indenne ad un sommario controllo su strada - non ha ingannato l’occhio attento degli operanti.

L'uomo è stato quindi deferito all’autorità giudiziaria per uso di documenti falsi. Inoltre il permesso di guida è stato sequestrato e il veicolo sottoposto a fermo.

Il mezzo è stato anche sospeso dalla circolazione perché non in regola con la revisione periodica.

Saranno effettuate ulteriori verifiche per individuare come la persona sia venuta in possesso del documento falso.