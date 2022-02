In prognosi riservata ma stabile il 18enne precipitato dal ponte della stazione di Imperia

Resta in prognosi riservata il 18enne che venerdì scorso è stato ritrovato sul greto del torrente, sotto il ponte della ferrovia a Imperia.

Il giovane, residente ad Albenga, ha riportato diversi traumi nella caduta dall'alto, un volo di 20 metri circa. E' ricoverato, in gravi condizioni, presso la rianimazione al 'Santa Corona' di Pietra Ligure, ospedale specializzato proprio nei traumi agli arti. E' sempre sedato, ma le sue condizioni vengono definite 'stabili' e, vista la gravità della situazione, ciò permette di accendere una piccola speranza.

A salvarlo sono stati i vigili del fuoco imperiesi intervenuti subito sul posto insieme ai sanitari del 118, volontari delle pubbliche assistenze, Polizia, Carabinieri e Polizia locale. A sentire le sue urla disperate un pompiere libero dal servizio che ha subito richiesto a aiuto. Inizialmente infatti, il giovane era cosciente, ma i sanitari per trasportarlo in ospedale e per salvaguardare soprattutto le sue condizioni hanno dovuto intubarlo.

Sulla dinamica dei fatti sono in corso gli accertamenti da parte della Polizia ed in particolare degli agenti della Squadra Mobile che hanno provveduto ad acquisire le immagini delle telecamere di videosorveglianza, installate in zona.

Ancora ad oggi gli investigatori non escludono alcun ipotesi. Si lavora in molteplici direzioni anche se, da quanto trapela, si propende a inquadrare la vicenda come un gesto volontario.