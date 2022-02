Savona, venerdì 11 febbraio apre "Ossobuco": l'alternativa “carnivora” a Zio Pesce

Venerdì 11 febbraio apre Ossobuco, in Darsena a Savona, ridando vita a quei locali che hanno ospitato per tanti anni il ristorante Gattafura. Ossobuco nasce dalla voglia di Andrea e Gigliola di offrire un'alternativa “carnivora” a Zio Pesce.

Raccontano che l'avvio di questa nuova attività ha richiesto molti mesi spesi nella ricerca di uno Chef esperto in carne, alla ristrutturazione dei locali e ovviamente alle varie lotte burocratiche.

Vogliamo raccontare cosa sia la carne per noi, dall'ossbüss col risotto che mangiavamo a Milano da bambini, al vitello tonnato e alla lingua in bagnetto che abbiamo imparato ad apprezzare in Piemonte. Dagli americanissimi hamburger liberamente interpretati in chiave anche ligure, alle classiche bistecche grigliate, prediligendo tagli toscani e piemontesi che nulla hanno da invidiare alle costose carni straniere, in modo da offrire ottimi piatti di carne a prezzi “umani”

In cucina utilizzeremo molto le tecniche moderne, infatti le cotture sottovuoto a bassa temperatura faranno da padrone, senza però dimenticarci da dove veniamo e quindi anche cotture e materie prime tradizionali. Abbiamo voluto creare un posto in cui chiunque può sentirsi a suo agio, con delle proposte in continua evoluzione, guidate in cucina da Maurizio Monti, 33enne milanese, troppo amante del cibo per non lavorare dietro ai fornelli.

Saremo focalizzati su materie prime tradizionali e locali e italiane. In contemporanea, proporremo una carta dei vini semplice ma ricercata, senza trascurare gli amanti della birra.

Prossimamente organizzeremo serate a tema che ci faranno viaggiare tra le cucine regionali per andare a scoprire vari e gustosi modi italiani di “trattare” la carne.

Un “assaggio” dei nostri piatti lo potete trovare su www.ossobuco.eu e per prenotare potete chiamare il numero: 3898290452