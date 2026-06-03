Tovo San Giacomo, nuovi pannelli turistici nelle piazze per valorizzare i borghi

Un altro passo avanti per valorizzare e far scoprire il territorio: nelle tre piazze del paese sono stati installati sei nuovi pannelli informativi turistici. Grazie a questa novità, Tovo, Bardino Vecchio e Bardino Nuovo diventano borghi ancora più facili da esplorare e da conoscere per i visitatori.

"Chiunque arrivi in paese avrà ora una guida visiva immediata: saprà subito cosa visitare, dove andare e come muoversi tra le nostre bellezze, senza perdere nemmeno un pezzo della nostra storia", spiega il sindaco di Tovo San Giacomo, Alessandro Oddo.

I pannelli sono stati realizzati grazie al talento e all’impegno di Roberto D’Andrea e al prezioso contributo della tassa di soggiorno: un esempio virtuoso di come le risorse del turismo vengano reinvestite direttamente sul territorio per renderlo sempre più a misura di visitatore.

"Un ulteriore, importante passo per rendere davvero Tovo San Giacomo una delle 'Perle del Savonese', proprio come recita il claim di Liguria Riviera", conclude il sindaco.