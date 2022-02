Viaggi a piedi sui sentieri italiani: le destinazioni di tendenza

Il viaggio è evasione, relax, amicizia, libertà. E in un momento storico come questo, dove occorre ancora fare i conti con la pandemia da Coronavirus, nulla al mondo è meglio di una bella gita en plein air, ovvero all'aria aperta, a stretto contatto con la natura. Un trend in costante crescita che trova conferma anche in una ricerca condotta da Campeggi.com secondo cui i viaggiatori stanno già pianificando le loro prossime vacanze in luoghi sempre più green. Una bella meta non basta più: i traveller, infatti, cercano nuove esperienze da vivere per portarsi a casa ciò che un luogo ha da offrire. Per questo i viaggi a piedi sono certamente in cima alle preferenze di chi vuole trascorrere una vacanza inusuale e appagante e Tramundi, la travel company online leader dei viaggiatori, può venire loro in aiuto grazie ai numerosi pacchetti dedicati al trekking. Le avventure sportive, i cammini e il trekking sono già stati premiati largamente dai viaggiatori per l'anno 2021 e anche per quest'anno il comparto delle adventure travel è pronto a far registrare altissimi numeri. In questo caso non si parla solo di viaggi tra i monti (come in Trentino-Alto Adige, Veneto e Piemonte) ma anche in località di mare che dispongono di numerosi sentieri che negli ultimi anni sono stati valorizzati. Tra questi c'è di sicuro il Sentiero degli Dei (Costiera Amalfitana), la Francigena o i percorsi attrezzati delle Cinque Terre (Liguria). Zaino in spalla, dunque, per partire alla scoperta delle bellezze che dominano la Costiera Amalfitana. Un tragitto che da Salerno arriva a Termini passando per monti, baie e cale spettacolari. Con lo sguardo rivolto verso il mare, questo percorso attraversa le valli di Vietri, Cetara ed Erchie e luoghi unici come Monte Cerreto, Monte Faito e Colli Fontanelle. Un saliscendi meraviglioso tra natura, piccoli borghi e comuni con soste previste in alcune città della Costiera Amalfitana, come la splendida Positano. Da non perdere anche un trekking nella Sicilia Occidentale, passando da Trapani a Segesta per scoprire tutti i tesori del territorio come le saline, il Monte Erice, il borgo di Grotta Mangiapane, la riserva naturale, il golfo di Macari, la Baia di Santa Margherita oltre a Scopello, un piccolo borgo incastonato fra faraglioni a picco sul mare. La Puglia è una meta bellissima da scoprire anche in cammino, meglio ancora se ci si addentra nelle Murge, luoghi incantevoli che custodiscono tesori unici come la fortezza storica di Castel del Monte, uno dei luoghi Patrimonio dell’Umanità Unesco, e Alberobello, città celebre per i suoi trulli, ovvero case in pietra dalla forma conica. Da valutare, poi, anche un viaggio in Piemonte, ai piedi del Monviso per vedere da vicino il santuario di San Magno, la Val Maira, il castello di Pontechianale per poi rafforzare il passo verso San Chiaffredo e Gallarino, che si trovano a quota 2.700 metri.