Pagamenti verso la pubblica amministrazione tramite pos, con Carige è possibile (Video)

“ Un’offerta che abbiamo lanciato quest’anno, dedicata a tutte le realtà della pubblica amministrazione e, in particolare, agli enti di cui siamo tesorieri. – commenta Rosalia Spagnarisi , responsabile Mercato Imprese Banca Carige – Ovviamente è un’offerta che va inquadrata all’interno di un contesto, che è quello attuale del Pnrr, che stiamo cercando di interpretare in maniera molto concreta ”.

Una soluzione ‘win-win’ di cui a beneficiare sono sia gli enti che i cittadini, senza contare i benefici per l’ambiente grazie a una minore circolazione della carta. “Vince sicuramente l’ente che in questo modo amplia alla rete fisica la possibilità di pagare digitalmente al servizio Pago PA, per cui un cittadino può pagare ogni tributo con il pos. Un aspetto fondamentale per l’ente è la riconciliazione automatica dei dati, e tramite questa offerta abbiamo la riconciliazione contabile del codice fiscale che sta pagando con il tributo che sta pagando. Questa è un’attività che spesso fanno i dipendenti o che gli enti affidano a un esterno, e quindi ha un costo”.