Furto di materiale elettronico in un centro commerciale, 22enne savonese arrestato dai carabinieri

Nella mattinata odierna, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Savona hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 22enne di Savona, già noto alle Forze dell’Ordine.

I militari hanno accertato che il giovane, già destinatario della misura cautelare dell’obbligo di dimora con divieto di allontanarsi nelle ore notturne, all’inizio di febbraio si era reso responsabile insieme ad un complice di un furto di materiale elettronico in un centro commerciale di Savona. Lo stesso, inoltre, in più di un’occasione non ha rispettato gli obblighi a cui era sottoposto, infatti, non è stato trovato in casa durante i controlli previsti.

L’Autorità Giudiziaria, concordando con le risultanze raccolte, ha emesso l’ordinanza di custodia cautelare eseguita nella giornata di oggi. Il giovane è stato rintracciato, tratto in arresto e si trova ora nel carcere di Genova Marassi.