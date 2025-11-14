 / Attualità

Scomparsa di Franco Orsi, la famiglia: "Chi vuole ricordarlo può fare una donazione alla Protezione civile di Albisola o alla Croce Verde"

I familiari invitano a sostituire i fiori con una donazione agli enti del volontariato albisolese, realtà a cui l’ex senatore era profondamente legato

È il fratello, Fabio Orsi, a rivolgersi – con un post – alle tante persone che in queste ore hanno mostrato vicinanza alla famiglia di Franco Orsi, chiedendo non fiori ma un gesto concreto per ricordare l'ex senatore scomparso.

“Abbiamo pensato di chiedere a tutti coloro che hanno intenzione di omaggiare Franco con dei fiori – scrive Fabio Orsi – che sarebbe bello, piuttosto, fare una piccola, anche simbolica, donazione a due enti che, per motivi diversi, rappresentano il luogo dove siamo cresciuti e che lui ha amministrato. Si tratta dei volontari della Protezione civile di Albisola (IBAN: IT72G0538749260000047365621) e della Croce Verde di Albisola (IBAN: IT61G0538749260000047365043). Penso che a lui sarebbe piaciuto. Grazie ancora a tutti coloro che ci stanno facendo sentire la loro vicinanza”.

I funerali saranno celebrati sabato 15 novembre  alle 15, presso la chiesa di N.S. Stella Maris ad Albisola Superiore dove a partire dalle 10 (sempre di sabato 15) sarà aperta la camera ardente (mentre oggi verrà fatta l'autopsia).

Elena Romanato

