Loano, ancora un furto. Lettieri: "Solidarietà e vicinanza alle attività e ai cittadini colpiti, massima collaborazione con gli inquirenti"

Ancora un furto nelle ore notturne a Loano, l'ennesimo in pochi giorni. Nella notte di venerdì ad essere stato preso di mira dai ladri è stato il bar Centrale di piazza Italia, nei pressi del Comune.

Si tratta del quarto colpo nel giro di una settimana, che segue quelli ai danni del bar tabaccheria di via Garibaldi, del bar Nelson e del Compro Oro sulla via Aurelia.

" Esprimo la mia solidarietà e vicinanza non solo agli esercenti, ma anche cittadini, vittime dei furti e delle 'spaccate' delle ultime settimane - ha dichiarato il sindaco loanese Luca Lettieri - Confido nel lavoro delle forze dell’ordine volte ad assicurare alla giustizia i malviventi. Da parte nostra massima collaborazione con gli inquirenti con la messa a disposizione delle immagini della videosorveglianza cittadina ".

Nel frattempo il gruppo di minoranza Nuova Grande Loano sottolinea una situazione inaccettabile e annuncia di essere pronto a chiedere formalmente al primo cittadino di verificare insieme il funzionamento delle telecamere di videosorveglianza per poi poter relazionare ai cittadini in proposito: "Una verifica per essere al servizio dei cittadini che oggi hanno bisogno di rassicurazioni" spiega la capogruppo Luana Isella.